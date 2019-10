Bayern Monaco, tegola Lucas Hernandez. Salihamidzic: “Resterà fuori a lungo”

Brutte notizie in casa Bayern Monaco. In occasione della gara di Champions League contro l’Olympiacos, vinta dai bavaresi per 3-2, il difensore Lucas Hernandez è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco a causa di un problema alla caviglia. Un infortunio che terrà lontano dai campi il francese per un bel po’ di tempo, come confermato dal direttore sportivo dei tedeschi Hasan Salihamidzic a Sport1: “Ci vorranno parecchie settimane affinché Lucas recuperi, sarà indisponibile a lungo”.

Hernandez, laureatosi campione del mondo con la sua nazionale nel 2018, è stato acquistato in estate dall’Atletico Madrid per ben 80 milioni di euro, una cifra record per un terzino.