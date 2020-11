Bayern, Muller nella storia: eguaglia record di vittorie che apparteneva a Kahn

L’attaccante del Bayern Monaco Thomas Müller ha eguagliato il record di vittorie con lo stesso club che apparteneva al leggendario portiere Oliver Kahn. Con il successo esterno di ieri sul terreno del Colonia, Müller ha collezionato la sua 260esima vittoria in 357 partite con la maglia numero 25 dei rot-weiss. Stesso primato detenuto da Kahn col Bayern, ma “Titan” è il recordman delle vittorie in Bundesliga in più squadre: ben 310. Il detentore del record assoluto in Bundesliga per numero di successi in un club è Manfred Kaltz, che ha vinto 291 partite in 581 giocate con l’ Amburgo. E’ probabile che Müller batte entrambi i record con il Bayern.