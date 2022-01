Bayern, Musiala in campo con il nome sulla maglia di Tolisso positivo al Covid

Ad inizio ripresa del match tra il Bayern e Borussia Mönchengladbach, Jamal Musiala si è distinto con una strana maglia

Sta facendo il giro del web la maglia del centrocampista del Bayern Musiala nella sfida di oggi contro il Borussia Mönchengladbach. Il numero 42 dei campioni di Germania nella ripresa del match vinto dagli ospiti per 2-1, è entrato in campo con un cognome diverso ed esattamente quello di Tolisso che non figurava nella lista dei calciatori essendo out per positività al Covid. Si tratta dell'ultimo caso dei calciatori scesi in campo con una divisa rivedibile: colpa di magazzinieri distratti.