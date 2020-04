Bayern, Neuer ai saluti? Matthaus: “Non sarà a Monaco l’anno prossimo”

Dopo nove stagioni trascorse insieme, Manuel Neuer potrebbe lasciare il Bayern Monaco. Il portiere tedesco non avrebbe accettato la proposta del club bavarese di rinnovare il contratto per tre stagioni, chiedendo un quinquennale. Inoltre la scelta dei campioni di Germania di puntare su Alexander Nubel per il futuro non sarebbe stata particolarmente gradita dall’estremo difensore campione del mondo nel 2014. Il divorzio sembra prendere corpo.

ADDIO – Di questo parere è anche un illustre ex Bayern, Lothar Mattahus. Il tedesco, vincitore della Coppa del Mondo nel 1990, ha esternato la sua impressione a Sky Deutschland: “Posso capire molto bene il suo desiderio di sicurezza e un lungo contratto. Ma cinque anni sono anche tanti. Non dovrebbe dimenticare quanto fedele sia stato il Bayern in ogni momento. Per entrambe le parti, sarebbe bello se Manuel restasse qualche anno in più. Dovrebbe prorogare per tre anni e se è ancora in salute e si esibirà otterrà il contratto successivo. Penso che i segni indichino la sua partenza. Vuole giocare. Vuole giocare più spesso e più a lungo. Alla luce della sua qualità, è comprensibile. Probabilmente ci si aspettava un po ‘di più da lui, e le aspettative che si era messo su se stesso erano senza dubbio più alte. Non credo che suonerà ancora a Monaco la prossima stagione”.