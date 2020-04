Bayern-Neuer, altro strappo: il portiere vuole un ingaggio super

Ormai è in atto un vero e proprio braccio di ferro tra il Bayern Monaco e il suo portiere Manuel Neuer. L’estremo difensore tedesco non ha gradito la decisione del club bavarese di acquistare un nuovo numero uno come Alexander Nubel. Inoltre, ha declinato la proposta di rinnovo, chiedendo cinque anni di contratto. Una richiesta ritenuta dalla società irrealizzabile, data l’età dello stesso Neuer, ormai trentaquattrenne e con una carriera che va lentamente verso la sua conclusione.

AFFONDO – La trattativa prosegue con alti e bassi. Secondo quanto riportato dalla Bild, il portiere avrebbe rifilato un nuovo strappo nel suo rapporto con il club chiedendo di poter avere un rinnovo quinquennale a 20 milioni a stagione. Un’esagerazione rispetto, anche rispetto alla precedente proposta. Insomma, le frizioni col Bayern Monaco stanno diventando davvero evidenti e questo gioco al rialzo potrebbe essere il pretesto per il divorzio. Sullo sfondo si fa avanti il Chelsea.