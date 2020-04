Bayern-Neuer, pace fatta? Houness non ha dubbi: “Il migliore al mondo”

In casa Bayern Monaco tiene banco il caso di Manuel Neuer. Il portiere tedesco, infatti, aveva chiesto un rinnovo di contratto quinquennale a cifre particolarmente elevate – si parlava di 20 milioni di euro a stagione – trovando la ferma opposizione del club bavarese. La società infatti non vorrebbe addossarsi un contratto così oneroso e dalla durata piuttosto lunga. Tuttavia, rispetto al grande gelo di qualche settimana fa, la situazione sembra leggermente migliorata. Infatti il presidente onorario del Bayern Uli Hoeness ha mostrato il suo apprezzamento per Neuer ai microfoni di Kicker: “Sarei molto felice se Neuer restasse al Bayern per i prossimi anni perché è ancora il miglior portiere del mondo”. Non manca la soddisfazione per l’arrivo dell’altro grande portiere Alexander Nubel: “Per quanto riguarda Nubel, posso solo dire che è stata una brillante decisione di Hasan Salihamidzic”.