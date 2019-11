Bayern, Perisic: “Giocherò per altri sette anni poi smetto. Futuro? Qui sto bene…”

Il centrocampista croato Ivan Perisic ha condiviso il suo pensiero dopo il trasferimento dall’Inter al Bayern di Monaco la scorsa estate. “Nel corso dei quattro anni in cui non ho giocato in Bundesliga, il livello di gioco del campionato è persino aumentato così come il numero dei fuoriclasse mentre i tifosi riempiono sempre gli stadi. Al Bayern, tutto va bene per me, sia per la mia vita personale che sul campo di calcio. Sono arrivato in prestito con opzione di riscatto e vediamo come andrà questa stagione. Ho già 30 anni, ma non sono vecchio. Mi sento bene e ho intenzione di giocare altri sette o otto anni”. Queste le parole di Perisic rilasciate al sito ufficiale del club tedesco.