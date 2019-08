Bayern, Perisic saluta l’Inter: “Sono in uno dei primi 5 club al mondo”

Ivan Perisic è ufficialmente un calciatore del Bayern Monaco. L’esterno offensivo croato ha accettato la proposta del club bavarese e giocherà la prossima stagione in Bundesliga. La società campione di Germania lo ha prelevato dall’Inter con la formula del prestito con diritto di riscatto e valuterà se far valere l’opzione al termine dell’annata che va iniziando. Perisic si è presentato ai suoi tifosi ed ha raccontato le sue emozioni per il trasferimento al Bayern. Queste le sue parole riportate dal club sui propri canali social: “Tutti sanno che il Bayern è un grande club. Per me, il Bayern è nella top 5 al mondo. Quando un club così ti chiama non puoi dire di no. E’ la ragione per cui sono cui, prometto di dare il massimo per vincere molti trofei”.