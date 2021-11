Bayern raggiunge quota 100 gol in anno solare: seconda squadra nella storia

Campioni di Germania in carica a un passo dal record storico del Colonia

Con i due gol del Bayern al Friburgo nel match di oggi validi per l'undicesima giornata di Bundesliga, la squadra di Monaco di Baviera ha raggiunto uno storico record. Grazie alle reti di Goretska e Lewandowski i campioni di Germania toccano quota 100 in un anno solare. Un bel bottino per l'undici di Nagelsmann che guida la classifica del campionato tedesco con + 4 sulla seconda che è il Borussia Dortmund. La squadra di Monaco è diventata la seconda squadra della storia in Bundesliga, che è stata in grado di segnare 100 gol in un anno solare. Nel 1977, i calciatori del Colonia riuscirono a segnare 101 gol.