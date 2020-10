Bayern, Roca e lo sfottò al Barcellona: “Emozionante l’8-2 in Champions”

Certe rivalità non si sopiscono nemmeno con il cambio di casacca. Basta chiedere a Marc Roca. Il centrocampista spagnolo è da poco approdato al Bayern Monaco, ma non ha dimenticato il suo passato all’Espanyol e l’odio sportivo per il Barcellona, storico rivale del suo ex club.

FRECCIATA

Così Roca ha deciso di partire col botto nella conferenza di presentazione al Bayern Monaco pungendo subito i vecchi nemici: “C’è molta rivalità tra Barça ed Espanyol, quindi sono stato felice di veder vincere il Bayern in Champions. Ma lo scarto della vittoria è stato sorprendente”. Poi un commento sui suoi modelli: “Ce ne sono molti, ma Xabi Alonso è uno. Mi sono sempre orientato verso di lui. Appartenere ai migliori è uno dei miei obiettivi. Adesso lavorerò per crescere e sfruttare la grande opportunità che mi ha dato il Bayern”.