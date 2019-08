Bayern, Rummenigge: “Boateng non è soddisfatto e se vuole andare via…”

Il difensore del Bayern Jerome Boateng ha il classico ‘mal di pancia’ di chi vuole andare via non trovando spazio. L’ad del club bavarese Kalle Rummenigge oggi ha aperto alla cessione del difensore parlando a margine dell’assemblea generale della Lega. “Jerome vuole giocare e se sta in panchina non è soddisfatto ma noi abbiamo Süle e Pavard, titolari venerdì scorso con l’Hertha, e Hernández – riporta -. Non sarà facile per l’allenatore Kovac fare giocare tutti e per Jerome sarà più complicato trovare spazio. Se vuole lasciare il club deve dircelo e ci occuperemo di lui, ma dobbiamo capire qual è la sua volontà. Offerte? “Per adesso non so nulla…”.