Bayern, Rummenigge: “In Italia stipendi dei calciatori sono alti, noi non cambieremo strategia”

Il presidente del consiglio di amministrazione del Bayern Karl-Heinz Rummenigge ha parlato alla Bild degli attuali stipendi dei calciatori ritenuti sproporzionati. “Il mercato è completamente cambiato. E non solo per il costo dei calciatori: 100 milioni o 120 milioni di euro non sono più impressionanti. Sono molto più preoccupato per gli stipendi che vengono pagati ai giocatori in Spagna, Inghilterra e Italia. Dobbiamo stare attenti a non destabilizzare il sistema salariale. Ora gli stipendi dei giocatori sono enormi. Ad esempio, lo stesso Griezmann sarà milionario al Barcellona con tutti i bonus e i pagamenti concordati. Ma il club pagherà il doppio a causa delle tasse. Il Bayern non farà mai queste follie. Dobbiamo continuare nel nostro solito modo di operare”.