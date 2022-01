Bayern, Rummenigge: “Lascia stare Haaland e rinnova con Lewandowski”

Karl-Heinz Rummenigge, ex ad del Bayern, ha fatto il punto sulla situazione del club bavarese tra rinnovi e possibili innesti.

BAYERN - Sul mercato e sulla situazione del club: "Penso che Nagelsmann stia lavorando molto bene. La squadra è in testa alla Bundesliga con sei punti di vantaggio sulla seconda ed è anche una delle grandi favorite per la Champions. Penso che la rosa sia forte. Sul mercato il Bayern non deve fare nulla a gennaio. La squadra sta bene così in attesa di giugno. La società fa acquisti solo in estate e quando serve". Sull'addio di Sule: "Niklas è un buon difensore. È forte fisicamente ed anche veloce ma potrebbe migliorare ancora. È sempre stato un giocatore utile alla causa. Si stava affermando come un grande difensore ma nel 2019 ha subito un grave infortunio. A causa di ciò è andato poi a calare di rendimento. Anche senza di lui, la squadra ha altri buoni difensori come Upamecano e Lucas Hernandez. Ha anche giovani ottimi come Nianzou e Pavard. Entrambi in passato hanno giocato bene anche al centro della difesa".