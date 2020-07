Bayern, Rummenigge: “Thiago ha chiesto di andare via. Alaba forse resta”. Presentato Sané

Il Bayern ha presentato ufficialmente oggi Leroy Sané arrivato in conferenza stampa alla presenza dell’ad. Rummenigge e dei ds Salihamidzic e Kahn. L’ex del Manchester City ha firmato con i campioni di Germania fino al 2025 .

PARLA SANE’

Le prime parole di Sané: “Voglio fare la mia parte e aiutare la squadra a vincere le partite. La squadra è piena di grandi giocatori e se tutti ci armonizziamo insieme, possiamo raggiungere i nostri obiettivi. Sono arrivato qui a Monaco anche per vincere la Champions League”.