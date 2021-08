Bayern, Sabitzer arriva con una clausola particolare

Colpo del Bayern che prende il centrocampista ai rivali del Lipsia

Il Bayern ha raggiunto un accordo di massima con l'RB Lipsia per il trasferimento del centrocampista Marcel Sabitzer. Il club di Monaco di Baviera dovrebbe pagare 16-18 milioni di euro per il trasferimento del 27enne austriaco. Resta da trovare un accordo tra i club per la sfida in programma alla terza giornata di Bundesliga tra Bayern e Lipsia se Sabitzer potrà giocare o meno contro la sua ex compagine. La scorsa stagione, il calciatore ha giocato 39 partite in tutti i tornei del club, ha segnato 9 gol e ha fornito 7 assist. Il tecnico Nagelsmann ex Lipsia ha voluto Sabitzer a Monaco visto che lo conosce molto bene.