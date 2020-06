Bayern, Salihamidzic: “Il mercato era mostruoso. Ora sarà diverso”

L’apertura del mercato estivo è dietro l’angolo. Sono tante le trattative in atto che potrebbero concretizzarsi nelle prossime settimane. Tuttavia, a causa dell’emergenza Coronavirus, sarà una sessione decisamente diversa dal solito. Lo ha confermato anche il direttore sportivo del Bayern Monaco Hasan Salihamidzic ai canali ufficiali del club bavarese: “Prima di questa crisi, il mercato aveva assunto sembianze assurde. Ovviamente io posso parlare solo per il Bayern e noi siamo sempre riusciti a lavorare con ragionevolezza. E non vogliamo smettere di farlo in futuro. Dalle crisi nascono sempre delle opportunità”.