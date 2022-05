Bayern, Salihamidzic: “Lewandowski non rinnova, vuole andare via”

Il calciatore polacco andrà quasi sicuramente al Barcellona

Andrà via dal Bayern l'attaccante Robert Lewandowski con un anno di anticipo. Il contratto del polacco infatti scadrà a giugno 2023 ma è certo l'addio come ha confermato il ds dei campioni di Germania, Hasan Salihamidzic, a Sky Sport Deutschland: "Lewandowski mi ha informato che non intende accettare la nostra offerta di rinnovo del contratto e che vuole andare via a fine stagione. Ci ha detto che gli piacerebbe provare qualcosa di nuovo ma la nostra posizione non è cambiata. Ha un contratto fino al 30 giugno 2023 e questo è un dato di fatto. Al momento non sono in corso trattative con altri club". Fin qui le parole dell'ex calciatore della Juventus, ma va detto che Lewandowski ha un accordo con il Barcellona.