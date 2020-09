Bayern-Schalke, dove vederla in tv e streaming e le probabili formazioni

Come da tradizione l’apertura della Bundesliga, giunta alla 58.ma edizione, è il venerdì sera e tra poche ore i campioni d’Europa e di Germania del Bayern Monaco ospiteranno lo Schalke per il primo turno del torneo tedesco. Governo e regioni hanno approvato una linea comune sull’apertura al pubblico degli stadi, consentendo il 20 per cento della capienza in tutta la nazione, ma a determinate condizioni.

La partita inizierà alle 20.30 e sarà possibile vederla in tv e in streaming. Sky trasmetterà in diretta ed esclusiva sul canale Sky Sport Football, numero 203 del satellite. Gli abbonati Sky avranno la possibilità di seguire Bayern Monaco-Schalke 04 in streaming gratis attraverso Sky Go, il servizio che la pay tv satellitare mette a disposizione dei propri clienti. Basterà scaricare l’app su pc, smartphone o tablet dal sito web per usufruirne. La partita si potrà vedere anche su Now Tv, piattaforma di streaming di Sky: basterà acquistare uno dei pacchetti proposti.

Queste le probabili formazioni:

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Pavard, Süle, Alaba, Davies; Kimmich, Goretzka; Gnabry, Müller, Sané; Lewandowski.

SCHALKE 04 (4-3-2-1): Fährmann; Rudy, Kabak, Stambouli, Oczipka; Bozdogan, Mascarell, Serdar; Harit; Uth, Paciência.