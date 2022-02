Bayern sconfitto, Kimmich: “Non è la prima volta. Questa è la nostra mentalità?”

Dure esternazioni del centrocampista dei bavaresi dopo la sconfitta per 4-2 contro il Bochum

Ha destato molto scalpore il k.o. subito dal Bayern Monaco nel match disputato nelle scorse ore contro il Bochum. Quattro reti prese dai campionissimi tedeschi che non hanno mostrato il loro solito gioco. Una sconfitta che anche Joshua Kimmich non ha preso bene come si nota dalle sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sports Germania .

DURO - "Abbiamo avuto la nostra peggiore prestazione della stagione e abbiamo perso tutte le virtù necessarie per vincere una partita", ha detto in modo molto critico Kimmich. "Se qualcosa del genere accade una volta nel corso della stagione, allora dico ' ok, può succedere'. Ma questa non è la prima volta che ci succede, quindi dobbiamo stare attenti". E ancora: "Non ha molto a che fare con un piano o una tattica, ma con il modo in cui affronti una partita come questa. Dobbiamo sicuramente interrogarci e chiederci dentro noi stessi se questa è la mentalità che incarna il Bayern Monaco".