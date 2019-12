Bayern, Sepp Maier boccia Nübel: “Erede di Neuer? Buono per la panchina…”

Il 33enne Manuel Neuer molto probabilmente il prossimo anno non sarà il portiere del Bayern Monaco. Il numero 1 tedesco sembra aver preso la decisione di lasciare il calcio giocato e dedicarsi ad altro e il club di Monaco ha già da tempo individuato il sostituto: Alexander Nübel dello Schalke. Una decisione che non trova d’accordo ex calciatori del Bayern come la leggenda Sepp Maier: “Il 23enne dello Schalke non penso sia la scelta giusta per prendere il posto di Manuel – ha affermato ai microfoni della Bild -. Al Bayern potrebbe essere una valida riserva visto che già a Monaco ci sono validi portieri. Ma io penso che Neuer non smetterà e giocherà sicuramente per altri 3-4 anni, perché è in forma, e l’esperienza dimostra che i portieri di livello mondiale possono giocare più a lungo”, ha detto il campione del mondo del 1974.