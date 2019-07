Bayern, slitta la foto ufficiale della nuova stagione in attesa di un calciatore

A Monaco di Baviera il Bayern di mister Niko Kovac si sta allenando nella sede di Sabener Strasse dopo aver chiuso la tournée in Oriente. Volti distesi e grande lavoro in vista dell’inizio del campionato tedesco che si preannuncia entusiasmante e combattuto. Intanto è slittata la data della consueta foto ufficiale di calciatori e staff. Il club di Rummenigge sta ritardando la sessione fotografica perchè è in attesa Sané, in predicato di lasciare il Manchester City e volare in direzione Monaco di Baviera. Il nazionale tedesco si è trasferito a Manchester nell’estate del 2016 provenendo dallo Schalke 04 che lo ha ceduto alla squadra di Guardiola per 50,5 milioni di euro. La scorsa stagione il 23enne ha giocato 47 partite, realizzando 16 goal e 18 assist. Il contratto del giocatore con il City è fino all’estate del 2021.