Bayern spiazzato: moglie del calciatore più pagato della storia chiede la cessione

Le mogli nel calcio hanno sempre recitato un ruolo importante incidendo nelle scelte dei calciatori. E’ il caso di Lucas Hernandez, il difensore francese del Bayern, che intende trasferirsi in Ligue1 al Paris Saint-Germain. Lo sostiene Footmercato che rivela che il calciatore ha chiesto ai dirigenti del club rot-weiss di liberarlo a fine stagione. Il fatto è che la moglie del giocatore non riesce ad adattarsi in Germania. Ma il ds Salihadmizic non dà ascolto alla signora Hernandez e fa sapere che non cederà il difensore tranne che arrivi una mega offerta da Parigi. L’arrivo a Monaco di Baviera destò quasi scandalo visto che il francese laureatosi campione del mondo con la nazionale francese strappato all’Atletico Madrid, costò alla società bavarese la bellezza di 80 milioni di euro. Una cifra che fa di Lucas Hernández l’acquisto più costoso della storia del Bayern. In questa stagione, il 24enne Hernandez ha preso parte a 18 partite del campionato tedesco. Il contratto del giocatore con il club è valido fino all’estate del 2024.

AMORE SVANITO PRESTO Queste le prime dichiarazioni di Lucas Hernández al sito ufficiale del club: “Questo è un giorno molto importante nella mia carriera di calciatore. Il Bayern Monaco è uno dei migliori club in Europa e nel mondo. Sono orgoglioso di poter lottare per tutti i titoli per la formazione tedesca in futuro!”