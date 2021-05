Bayern, ufficiale l’addio di Javi Martinez che saluta così: “Sempre nel mio cuore”

Lo spagnolo ha vinto tutto a Monaco di Baviera

FC Bayern e Javi Martínez si separeranno in estate. Lo ha annunciato la squadra di Monaco di Baviera questo pomeriggio. Il contratto in scadenza dello spagnolo, passato ai bavaresi nel 2012, non verrà prolungato. Lo spagnolo è stato uno dei pilastri del Bayern Monaco, un vero jolly visto che ha ricoperto diversi ruoli persino l'attaccante. La stagione d'esordio di Martinez ha visto il Bayern vincere il Triplete prima volta nella storia del club, un'impresa che ha poi ripetuto la scorsa estate in quello che è diventato un anno storico con sei titoli in bacheca. Il 32enne ha vinto finora la Bundesliga in ogni stagione, così come la Supercoppa UEFA e la Coppa del Mondo per club FIFA due volte, più cinque Coppe di Germania e quattro Supercoppe nazionali.