Bellingham, per farlo restare al Borussia Dortmund club disposto a comprare… suo fratello

Il club tedesco proverà a convincere l'inglese a restare in ogni modo...

Il Borussia Dortmund si trova in mezzo a tantissimi rumors di calciomercato. Se l'affare più importante è sicuramente quello legato al nome di Erling Haaland, non va sottovalutato anche quello di Jude Bellingham, stellina inglese ricercatissima da tanti big europee.

Proprio del 18enne si sta parlando in maniera piuttosto insistente a tinte Liverpool, squadra molto interessata a lui. E allora che ecco secondo la BBC, che cita Football Insider, il club tedesco potrebbe aver trovato la formula giusta per convincere il suo tesserato a restare ancora in Germania. Come? Nessuna offerta monstre sul contratto- O meglio, non solo.