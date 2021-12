Boateng sul Pallone d’Oro: “Lewandowski meritava di vincere come Ribery nel 2013”

Il Pallone d'Oro a Messi ha suscitato tante polemiche

Il difensore del Lione, Jerome Boateng, ha commentato la mancata assegnazione del Pallone d’Oro al suo ex compagno di squadra del Bayern Monaco, Robert Lewandowski, in un’intervista a spox.com: “Assurdo non sia stato dato a Lewandowski. Cos’altro avrebbe dovuto fare per vincerlo? Sono sicuro però che non si abbatterà e ne uscirà ancora più motivato. Tutto ciò mi ricorda quando nemmeno Frank Ribery nel 2013 ha ricevuto il premio. Ora come in quel caso mi dispiace molto. Se si tratta di scegliere il giocatore al mondo più forte non c’è dubbio che sia o Messi o Cristiano Ronaldo. Però se parliamo di titoli e statistiche, bisognava fare valutazioni diverse”.