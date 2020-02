Boateng: “Triste rivedere razzismo in Germania, stiamo tornando indietro”

La Germania si ritrova a fare i conti con il razzismo. L’ultimo episodio riguarda Jordan Torunarigha, difensore dell’Hertha Berlino impegnato in Coppa di Germania contro lo Schalke 04. Jerome Boateng, centrale difensivo del Bayern Monaco, ha espresso la sua solidarietà al collega e ha manifestato la sua preoccupazione sul fenomeno: “Mi ha scioccato e mi fa male vedere un giovane in Germania piangere sul campo perché subisce attacchi razzisti, è molto triste. Mi è capitato di tanto in tanto anche in Bundesliga. Purtroppo non possiamo sempre localizzare da dove arrivano gli insulti e non vogliamo dare soddisfazione a chi fa i buu. Certo non è bello sentirli. In questi casi abbiamo bisogno del sostegno dei tifosi che si trovano lì vicino in modo che possano identificare gli autori. È una sensazione molto brutta. Dobbiamo pensare al futuro, ho figli in Germania. Pensavo di aver superato questa fase. Ma sfortunatamente abbiamo fatto un passo avanti e uno indietro”.