Borussia Dortmund-Bayern Monaco diretta e streaming, dove vedere il match

Borussia Dortmund-Bayern Monaco si gioca alle 18.30 il classico di Bundesliga valido per la settima giornata del campionato tedesco. Gialloneri pronti e carichi sotto la guida, e i gol, di Haaland. Campioni in carica sempre favoriti con la potenza d’attacco e Lewandowski in forma strepitosa.

Borussia Dortmund-Bayern Monaco, le probabili formazioni

Formazioni già decise da parte dei due tecnici che si sfideranno con moduli speculari. Entrambi col 4-2-3-1. Per il Borussia Dortmund ecco Bürki; Meunier, Hummels, Akanji, Guerreiro; Witsel, Dahoud; Sancho, Reyna, T. Hazard; Haaland. Per il Bayern pronti Neuer; Sarr, Boateng, Alaba, Hernandez; Goretzka, Kimmich; Gnabry, Müller, Sané; Lewandowski.

Dove vedere il match in diretta e streaming

La sfida Borussia Dortmund-Bayern Monaco, match valido per la 7^ giornata di Bundesliga, si giocherà oggi al Signal Iduna Park di Dortmund. Calcio d’inizio fissato per le 18.30. La partita che sarà il classico di Bundesliga sarà trasmessa in diretta tv da Sky, emittente che detiene i diritti di trasmissione di tutto il campionato tedesco per l’Italia. Canale di riferimento sarà Sky Sport Uno al numero 201 e 240 del satellite e ai numeri 472 e 482 del digitale.

Il match tra Borussia Dortmund e Bayern Monaco sarà visibile anche in diretta streaming attraverso Sky Go, la piattaforma che Sky offre ai propri clienti gratuitamente. Basterà scaricare l’app disponibile per vari dispositivi anche mobili come pc o notebook, smartphone o tablet, e collegarsi al canale.

Esiste poi anche un’altra alternativa che è rappresentata da Now TV, il servizio che offre il meglio della programmaziione online in streaming, acquistando uno dei pacchetti proposti che contenga il meglio del calcio internazionale. In questo modo lo spettacolo del Klassiker sarà garantito indubbiamente.