Borussia Dortmund, ecco il colpo Bellingham annunciato con… un jingle speciale

Jude Bellingham è un nuovo calciatore del Borussia Dortmund. Il talentino classe 2003 arriva dal Birmingham City ed è stato annunciato dai vice campioni di Germania in grande stile. Sui profili social è grande show con una canzone a lui dedicata…

Bellingham: l’annuncio social del Borussia

Dopo il video postato sul profilo Twitter, il Borussia Dortmund ha ufficializzato la firma di Jude Bellingham. Il centrocampista classe 2003, come si legge nel comunicato, arriva dal Birmingham City e ha firmato con il club della Ruhr un contratto a lungo termine. Si tratta senza dubbio di un colpo in prospettiva per i gialloneri che si sono aggiudicati un prospetto molto interessante al costo di 25 milioni.

Simpatico modo di annunciare il giocatore. Infatti, nel video social un vero e proprio jingle “Hey Jude” a lui dedicato. Alla fine del filmato, ecco il diretto interessato comparire e presentarsi ai suoi nuovi tifosi!

