Borussia Dortmund, Favre a rischio: potrebbe arrivare… l’ex rivale Kovac

Dopo la sconfitta nello scontro diretto contro il Bayern Monaco, la posizione del mister del Borussia Dortmund Lucien Favre si è fatta ancora più scottante. Anche in questa stagione, il titolo di campione di Germania andrà quasi sicuramente ai rivali bavaresi e questo potrebbe mettere a serio rischio il futuro del tecnico.

Nonstante le recenti smentite sulla possibilità di una panchina in bilico, Sport Bild parla già di successore e tra i nomi spunta anche una pista alquanto curiosa. Se in questi giorni starebbe prendendo forza in questi giorni la candidatura di Jesse Marsch, tecnico americano del Red Bull Salisburgo ed ex pupillo di Ralf Rangnick, in lizza per guidare il Borussia Dortmund nella prossima stagione ci sarebbe anche Nico Kovac. L’allenatore è l’ex rivale, avendo guidato fino a poco tempo fa proprio “i nemici” del Bayern Monaco. Se la pista dovesse diventare realtà sarebbe una beffa per Favre.