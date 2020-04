Borussia Dortmund, Favre ammette: “Ripresa a porte chiuse? Sarà difficile senza i nostri 80 mila tifosi…”

Lucien Favre, allenatore del Borussia Dortmund, ha parlato sui canali ufficiali del club giallonero a proposito del difficile momento del mondo del calcio e della ripresa del campionato tedesco che sarà, inevitabilemente a porte chiuse.

DIFFICILE – Strano allenarsi seguendo il protocollo di sicurezza e mantenendo le distanze, ancora più complicato scendere in campo senza il sostegno del proprio pubblico: “È una situazione strana, cambia molto. Improvvisamente non possiamo più giocare a calcio e speriamo di poterlo fare presto. Dobbiamo essere pronti, farci trovare preparati per quando si tornerà in campo. Prepariamo la squadra al meglio, facciamo quegli esercizi che normalmente non riusciamo a svolgere per mancanza di tempo e ne stiamo beneficiando. Le porte chiuse? Dovremo abituarci: siamo abituati a giocare davanti a 81.000 persone, chiaramente sarà diverso”, ha concluso Favre.