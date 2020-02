Borussia Dortmund, Favre: “Emre Can? Sta crescendo, in Italia giocava poco…”

E’ iniziata l’avventura di Emre Can al Borussia Dortmund. Il centrocampista, dopo essere stato scarsamente impiegato dal tecnico Maurizio Sarri nella prima parte di stagione, ha deciso di lasciare la Juventus per volare in Germania. Qui, il giocatore, cercherà di ritrovare continuità e condizione. Proprio di questo, in conferenza stampa, ha parlato il tecnico dei gialloneri Lucien Fevre.

EMRE CAN – “Sta crescendo molto, ha fatto grandi progressi. In Italia giocava poco, con il tempo migliorerà sempre di più”.