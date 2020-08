Borussia Dortmund, Favre: “Mario Götze dei tempi passati era bravo quanto Messi”

Il tecnico del Borussia Dortmund Lucien Favre elogia Mari Götze nonostante l’ex campione del mondo con la Germania nel 2014 sia in totale appannamento. Ma Favre dovendo elencare tutti i più bravi calciatori giovani messisi in luce con la maglia giallonera ha detto:“Ci sono stati due bravi, giovanissimi difensori centrali qui, Neven Subotic e Mats Hummels, e nelle posizioni di terzino c’erano due macchine, il giovane Piszczek e Schmelzer. Avevi due assassini a centrocampo e ottimi giocatori davanti: Mario Götze era come Messi allora, e che dire di Robert Lewandowski “, ha spiegato Favre che in merito alla prossima stagione ha detto: “Non ho paura di nessuna pressione e non ne sento. Serve solo una squadra stabile e forte che giochi costantemente ai massimi livelli. Come allenatore, hai bisogno di tempo per costruire una squadra. Ma non è così facile di questi tempi E il Bayern non era così forte all’epoca ( 2012, ndr ) come lo è oggi “.