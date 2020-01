Borussia Dortmund, Haaland: “Questa la squadra perfetta per me”

L’acquisto di Erling Haaland da parte del Borussia Dortmund è stato il grande colpo di questi primi giorni di mercato. Sull’attaccante norvegese, che i tedeschi hanno prelevato dal Salisburgo, avevano messo gli occhi club di mezza Europa, con il giocatore che, alla fine, ha optato per il club giallonero. Una scelta che il centravanti ha così motivato ai microfoni della tv ufficiale della società.

SCELTA – “Il Borussia, quando mi ha contattato, ha detto che aveva bisogno di uno come me e che ammirava il mio modo di giocare. Queste parole mi hanno fatto molto piacere, spingendomi ad accettare l’offerta. Ho capito che questa sarebbe stata la squadra perfetta per me”.

