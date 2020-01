Borussia Dortmund, Haaland riceve la sua prima maglia: il club scherza sui social e accende i tifosi…

Primi momenti da calciatore del Borussia Dortmund per Erling Braut Haaland. Il bomber ex Salisburgo è passato ai tedeschi nelle scorse ore. Sui social, ecco la società giallonera pubblicare alcuni scatti divertenti e anche un filmato che ritrae il giovane attaccante ricevere per la prima volta quella che sarà la sua maglia in Germania.

La reazione del classe 2000 è di soddisfazione ed entusiasmo, tanto che lo stesso Borussia Dortmund ha voluto scherzarci su: “Bella eh?”. E ai tifosi: “Non vedete l’ora di vedergliela indossare?”. Insomma, i tedeschi sono pronti e aspettano solo i gol di Haaland sul terreno di gioco…