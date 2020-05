Borussia Dortmund, Haaland: “Solskjaer il mio maestro”

Un impatto devastante, quello avuto da Erling Braut Haaland in Bundesliga. L’attaccante, approdato al Borussia Dortmund a gennaio dopo l’esperienza al Salisburgo, ha subito trovato con continuità la via della rete, dimostrando, ad appena 19 anni, di essere già un bomber di razza. Una capacità realizzativa per la quale il norvegese, a ESPN, ha voluto ringraziare il suo connazionale Ole Gunnar Solskjaer, ex stella ed attuale tecnico del Manchester United.

MAESTRO – “Quando sono arrivato al Molde a 16 anni mi ha insegnato fin dal primo giorno tantissime cose. Lui è stato un grande attaccante ed ha vinto anche la Champions League, che per me è un sogno. Mi ha fatto crescere nella finalizzazione e nei movimenti all’interno dell’area di rigore”.

