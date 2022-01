Borussia Dortmund, Haaland vicino ad un record negativo

L'attaccante norvegese del Borussia Dortmund, Erling Haaland, sarebbe oggetto di una mini crisi realizzativa.

Erling Braut Haaland è vicino ad un record negativo. Sono due le partite senza gol in Bundesliga per l’attaccante, quasi un'eternità per uno come lui. Se non dovesse fare nemmeno un gol stasera con il Friburgo, rivedrebbe il record più negativo della sua carriera da quando è in Germania, con una striscia di tre partite di fila senza trovare la rete. Sino a questo momento, con la maglia giallonera ha siglato 76 gol in 76 presenze ma Haaland, in questo periodo, non è riuscito a trovare la rete nè nella sconfitta per 3-2 in casa dell’Hertha Berlino prima della pausa natalizia e nè la scorsa settimana nella vittoria per 3-2 contro l’Eintracht Francoforte. Sulla 'crisi' del suo attaccante si era pronunciato l'allenatore del BVB, Marco Rose, in conferenza stampa: "Fondamentalmente, Erling è arrabbiato perchè non ha trovato il gol per due partite consecutive. Nonostante ciò, è stato importante a Francoforte con un assist fondamentale per la vittoria. La verità è che per noi è un giocatore importantissimo. Ed anche se non ha segnato, era molto felice per la vittoria della squadra".