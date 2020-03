Borussia Dortmund, Hazard ‘stufo’ di Haaland: “Segna troppo, deve iniziare a fare assist…”

Erling Haaland è sicuramente tra i protagonisti del panorama calcistico europeo del momento. Il bomber del Borussia Dortmund sta avendo un impatto incredibile col club tedesco. Una serie di prestazioni e di gol senza precedenti tanto che persino i suoi compagni sembra si siano… ‘stufati’.

Lo ha detto Thorgan Hazard, attaccante dei tedeschi, in tono ironico come riporta il sito ufficiale della Bundesliga. Dopo l’ultima vittoria in campionato contro il Borussia Mönchengladbach, il belga ha ironizzato sul fatto che il compagno di squadra gli abbia fornito un assist.

SEGNA TROPPO – Autore della prima rete del Borussia Dortmund nell’ultima gara, Hazard ha commentato: “Ho sbagliato il primo tocco di palla, ma credo che Erling debba pensare a fare più assist perché segna davvere troppo”, ha ironizzato l’attaccante. “Delle volte va bene anche fare assist. L’ultima volta gliel’ho fatto io e questa volta ci ha pensato lui. Siamo 1-1 quindi ora tocca di nuovo a me”.