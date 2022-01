Borussia Dortmund, in ansia per le condizioni di Haaland

L'attaccante norvegese si è fatto male oggi durante il match contro l'Hoffenheim

Il Borussia Dortmund ha vinto oggi contro l'Hoffenheim per 3-2 nel match di Bundesliga, ma ha perso il suo bomber Erling Haaland. Il norvegese ha accusato un problema muscolare agli adduttori al minuto 62 della partita giocata in trasferta. Haaland autore di uno dei tre gol gialloneri, è stato subito sostituito. La prima diagnosi è di strappo muscolare ma nelle prossime ore si capirà l'entità di questo nuovo infortunio che priverà la squadra di Dortmund per lungo tempo di Haaland (80 gol in 79 partite competitive).