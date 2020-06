Borussia Dortmund, la nuova maglia la svelano Haaland e Witsel con un tocco… magico

Il Borussia Dortmund ha svelato la maglia per la nuova stagione e lo ha fatto affidandosi a due perni della squadra della prossima annata. Erling Haaland e Axel Witsel si sono prestati per un mini filmato molto simpatico in cui indossano per qualche istante la divisa della prossima stagione.

Borussia Dortmund, il tocco magico per nuova maglia

I “modelli” per l’occasione sono stati appunto il centravanti norvegese e l’esperto centrocampista che mentre “lavavano” lo specchio si son visti addosso con una maglia diversa rispetto a quella che indossavano. La nuova divisa del Borussia Dortmund appunto. Un tocco magico per vedere quella che sarà la t-shirt del 2020-2021: maglia gialla con “graffi” neri e nuovo sponsor “1&1”. Confermata anche la Puma come sponsor tecnico. Per quanto concerne i pantaloncini, saranno neri mentre i calzettoni gialli con pennellate di nero.

