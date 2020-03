Borussia Dortmund, l’ad Watzke: “Coronavirus? Non ha senso fermare tutto, il rischio non è serio”

L’emergenza Coronavirus è arrivata anche in Germania, con il campionato che, da martedì prossimo, si fermerà fino al 2 aprile. Sull’argomento, ad ARD, è intervenuto l’amministratore delegato del Borussia Dortmund Hans-Joachim Watzke, le cui parole hanno sollevato fitte polemiche.

INTERVENTO – “Fermare gli allenamenti non ha senso. Dobbiamo partire dal presupposto che alla fine tutto tornerà alla normalità. Dobbiamo pagare i giocatori e i calciatori devono mantenersi in una forma ragionevole. Al momento, pur non essendo un virologo, classificherei come non serio il rischio per una squadra composta da atleti. Alla fine, ci saranno dei problemi di liquidità”.

REAZIONI – Parole che hanno scatenato innumerevoli reazioni sui social, con alcuno che sottolineano come “Watzke non abbia capito niente” e altri che, da tifosi del Borussia, dichiarano di vergognarsi.