Borussia Dortmund, oltre il danno la beffa: Haaland si fa male scontrandosi contro… l’arbitro

Un gol di Kimmich ha deciso il Klassiker di Germania tra Borussia Dortmund e Bayern Monaco. I bavaresi hanno dunque messo una possibile ipoteca sul titolo garantendosi ben 7 lunghezze di vantaggio sui rivali gialloneri.

Una partita che ha visto a bocca asciutta i due grandi bomber attesi: da una parte Erling Haaland e dall’altra Roberto Lewandowski. Ma a destare grande curiosità è stato proprio il primo che, nonostante non abbia siglato alcuna rete, si è reso protagonista di un curioso infortunio.

Haaland: acciaccato dopo scontro con l’arbitro

Può succedere anche questo. Haaland si sarebbe infortunato lievemente in uno scontro molto particolare. Nessun tackle o contrasto con avversari. Il bomber del Borussia Dortmund si è scontrato con il direttore di gara. Al minuto 72′, il norvegese è stato sostituito e non per scelta tecnico in quanto, in quel momento, era l’unico attaccante di ruolo a disposizione di Lucien Favre. Il motivo, come scrive Goal, sarebbe da associare allo scontro con Tobias Stieler direttore di gara. I due sono arrivato al contatto in modo fortuito e Haaland avrebbe subito una lieve distorsione. Da capire, nelle prossime ore, l’entità dell’infortunio. Gli esami strumentali del caso chiariranno l’entità del problema.