Borussia Dortmund, Sancho: “Adoro Guardiola, ma lasciare il City era la soluzione migliore per me”

E’ uno dei talenti più cristallini sul panorama mondiale, già tra i leader del Borussia Dortmund ad appena diciannove anni. Stiamo parlando di Jadon Sancho, attaccante che in Bundesliga pare essersi già definitivamente consacrato. L’inglese ha saputo conquistarsi uno spazio in Germania dopo aver deciso di lasciare il Manchester City di Pep Guardiola e proprio di questo, ai microfoni di Soccer Bible, ha parlato in queste ore.

GUARDIOLA – “Quando ho lasciato il City, la gente ha dubitato di me. Molti mi dicevano che non avrei dovuto lasciare Guardiola, ma io ho ritenuto che fosse la scelta migliore per me. Pep lo adoro, così come sono riconoscente ai Citizens per avermi prelevato dal Watford ed avermi fatto diventare quello che sono. Sono poi ovviamente grato anche al Borussia, che mi ha permesso di fare il passo successivo”.