Borussia Dortmund, sei giocatori senza mascherina dal barbiere: caos per violazione protocollo

La Germania ha ricevuto tanti complimenti per essere riuscita a ripartire anche nel mondo del calcio. La Bundesliga è stato il primo campionato tra i top d’Europa a fare ritorno sul terreno da gioco per completare la stagione. Tante le norme sanitarie da seguire e molto fiscale il protocollo, spesso anche contestato. Ed ecco perché, nelle ultime ore, starebbe sorgendo una polemica riguardo ad alcuni giocatori del Borussia Dortmund che si sarebbero tagliati i capelli senza rispettare le regole sul distanziamento sociale e la sicurezza.

Secondo quanto scrive la Bild, infatti,Thorgan Hazard, Axel Witsel, Raphael Guerreiro, Manuel Akanji, Dan-Axel Zagadou e Jadon Sancho hanno invitato nelle rispettive abitazioni Winnie Nana Karkari, un parrucchiere molto famoso, per farsi sistemare le acconciature. Peccato che mostrandosi al pubblico in alcuni scatti social, i diretti interessati non avessero le mascherine… Vero è che i giocatori sono posti a severi controlli, ma allo stesso tempo i calciatori non dovrebbero avere contatti diretti con vicini, pubblico e tifosi, rimanendo, dunque, in casa. Il fatto non è passato inosservato tanto che la stesas società tedesca è dovuta intervenire precisando, sempre alla Bild, che i suoi tesserati hanno commesso un errore a non indossare i dispositivi di sicurezza: “Crediamo sia abbastanza normale che i nostri ragazzi debbano tagliarsi i capelli dopo tutti questi mesi. E’ però sicuramente un errore che non siano state indossate le mascherine. Ricorderemo la cosa in maniera molto chiara ai nostri giocatori. Inoltre, anche lo stilista dovrebbe rivedere il suo comportamento”.

Anche il noto barbiere Winnie Nana Karkari, dal canto suo, ha voluto chiarire di essersi tolto la mascherina unicamente per scattare la foto.