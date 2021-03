Borussia Dortmund, stabilito il prezzo per Haaland: è cifra monstre

Il Borussia Dortmund difficilmente potrà trattenere a fine stagione il bomber Haaland che sta facendo gol a grappoli sia in Bundesliga che in Champions League tanto da meritarsi le attenzioni di molti club importanti. Secondo ESPN, il club tedesco ha fissato il prezzo per il 20enne calciatore norvegese e lo cederà se riceverà un’offerta di 180 milioni di euro. In precedenza era stato riferito di un interesse per Haaland da parte dei migliori club europei, tra cui Real Madrid, Manchester United, Chelsea, Manchester. City, Barcellona e Juventus. Erling è arrivato al Borussia dal Salisburgo nel gennaio 2020. Il contratto del norvegese è valido fino al 30 giugno 2024.