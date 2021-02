Borussia Dortmund, Terzic: “Con il Siviglia sarà una battaglia, ma noi siamo una famiglia. Vogliamo i quarti”

L’allenatore del Borussia Dortmund Edin Terzic ha presentato la gara di Champions League che vedrà i tedeschi opposti al Siviglia negli ottavi di finale: Quando le cose non vanno bene devi restare unito, il mio Borussia Dortmund è come una famiglia. Dobbiamo navigare tutti verso la stessa direzione e sfruttare l’esperienza dei nostri leader. Il nostro obiettivo è ovviamente quello di passare il turno di Champions e in campo daremo tutto. Siamo consapevoli del fatto che con il Siviglia ci sarà da battagliare per 180 minuti. Affrontiamo una squadra e una società ben organizzate, i titoli europei lo dimostrano bene. La squadra di Lopetegui è forte in attacco e in difesa”.