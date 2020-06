Borussia Dortmund, troppa gioia per Favre al gol di Haaland: si infortuna saltando…

Borussia Dortmund al settimo cielo, e anche Lucien Favre anche se leggermente meno… Grazie al gol del solito Haaland i gialloneri sono riusciti a vincere nella sfida di Bundesliga. L’attaccante norvegese, entrato nella ripresa della complicata sfida in casa del Fortuna Dusseldorf, ha trovato al 95′ il gol decisivo che è valso la vittoria per i gialloneri e che rimanda, allo stesso tempo, la festa per il titolo per il Bayern Monaco.

Esultanza sfrenata per il club tedesco e, come anticipato, in particolare per Lucien Favre che ci ha decisamente rimesso. Infatti, come mostrano le immagini che hanno subito fatto il giro del web e dei social nwtwork, il tecnico ha accusato un forte dolore al polpaccio che è stato subito immortalato dalle telecamere. Gioia e sofferenza, quindi, per Favre che già in passato era stato vittima di un curioso infortunio sempre per una rete dei suoi, In quel caso era stato Brandt a far festeggiare e… soffrire il proprio mister.