Borussia Dortmund, Watzke: “Il calcio è come le altre industrie”.

La Bundesliga è il campionato più vicino al ritorno. Dopo qualche settimana di incertezza, la Bundesliga è pronta a ripartire e come affermato dalla cancelliera Angela Merkel, ciò avverrà nella seconda settimana di maggio.

BORUSSIA DORTMUND – Dopo le parole del Governo è arrivato il commento da parte dell’amministratore delegato del Borussia Dortmund Hans Joachim Watzke: “Molte industrie si stanno avviando nuovamente nel rispetto delle rigide regole imposte dal momento e questo vale anche per il calcio. Siamo consapevoli di avere una grande responsabilità per garantire la massima sicurezza possibile ai giocatori e alle loro famiglie e faremo tutto quello che serve. Giocare senza pubblico sarà una sfida enorme per noi, visto che il Borussia può contare su una grande tifoseria, ma è giusto. Non sarebbe stato possibile economicamente fermarsi fino a quando i tifosi potranno rientrare sugli spalti”. Queste le sue parole a Kicker.de.