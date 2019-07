Borussia Dortmund, Witsel sfida il Bayern Monaco: “Lotteremo per il titolo e con Hummels…”

“Per un club come questo, vincere il titolo deve essere l’obiettivo”. Così Axel Witsel, centrocampista del Borussia Dortmund ai microfoni di kicker. Il belga classe ’89 si prepara alla prossima stagione di Bundesliga e carica l’ambiente.

Dopo il secondo posto della passata stagione, con il titolo solamente sfiorato, il calciatore sente che questo può essere l’anno buono per tornare a battere i rivali del Bayern Monaco. L’arma segreta? Hummels, ex proprio dei bavaresi, ora tornato al Borussia.

VINCERE – “Voglio davvero vincere la Bundesliga con questa maglia. Trionfare in Germania deve essere sempre l’obiettivo di questo club. Adesso abbiamo maggiore esperienza che è ciò che ci è mancato di recente”. Ma per portare a casa il titolo servono anche i giocatori e l’arrivo del difensore Hummels può essere la chiave: “Hummels è un giocatore di livello assoluto. Ci farà fare un salto di qualità, è un leader assoluto. L’anno scorso abbiamo lottato fino alla fine con il Bayern e sono convinto che in questa stagione saremo protagonisti anche grazie a lui”, ha concluso Witsel.