Borussia Dortmund, Zorc e Favre: “Giocatori entusiasti per ripartenza ma liberi di non scendere in campo”

La Bundesliga è pronta a ripartire. Nel weekend le squadre torneranno in campo. Subito conferenza stampa per il Borussia Dortmund che davanti ad una platea di giornalisti distanziati per le misure anti contagio da Covid-19 ha visto protagonisti il direttore generale Zorc e il mister del club Favre.

AL VIA – “I giocatori sono contenti, non appena è stata comunicata la data per ricominciare ho potuto notare la gioia in ogni calciatore”, ha spiegato il dirigente che poi ha anche ammesso che in caso di preoccupazione, i tesserati saranno lasciati liberi di decidere se giocare oppure no: “Abbiamo discusso anche di questo nei vari incontri con la squadra. Se un giocatore avrà delle preoccupazioni, lasceremo a lui decidere se vuole giocare”. E poi l’appelo ai tifosi che non saranno presenti allo stadio: “Tutti dovranno guardare la partita a casa, sarà una condizione fondamentale per il riavvio”

IL MISTER – “Ci siamo allenati bene in queste settimane. Ora siamo in albergo, tutti fanno il loro lavoro molto bene. Non abbiamo problemi. È molto bello avere a disposizione uno psicologo nella nostra squadra, perché è una situazione molto speciale per tutti. CInque cambi? E’ un’ottima idea e credo sarà necessario”, ha concluso Favre rispetto al clima che si vive in squadra.