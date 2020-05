Borussia Dortmund, Zorc: “Götze lascerà il club in estate”. Alcune italiane alla finestra

In tutte le squadre prima o poi arrivano addii importanti. È sicuramente il caso di Mario Götze che a fine stagione lascerà il Borussia Dortmund. Il classe 1992 è cresciuto nel club giallonero passando dall’Under 17 all’Under 19 arrivando poi in prima squadra. Con il Dortmund ha vinto due volte il campionato e due Coppe di Germania. Con la nazionale invece è stato l’assoluto protagonista del Mondiale 2014 quando segnò il gol decisivo in finale contro l’Argentina.

Götze se ne va

A dare l’annuncio del suo addio a fine stagione è stato il direttore sportivo della squadra Zorc nel prepartita di Wolfsburg-Borussia Dortmund: “Mario è davvero un bravo ragazzo e la decisione l’abbiamo presa insieme dopo un confronto. Il nostro rapporto di lavoro con lui finirà questa estate“. Con la maglia del Dortmund, Götze ha giocato 218 partite mettendo a segno 45 gol e 61 assist.

Italiane alla finestra

L’addio di Götze al Dortmund potrebbe interessare alcune squadre italiane. In passato il giocatore era stato accostato a Lazio, Milan e anche Roma e vedremo se nella finestra estiva qualcuno si farà avanti per un giocatore tutto sommato ancora nel pieno della carriera. Il tedesco infatti non ha ancora compiuto 28 anni.